Aktivisten wollen ganzes Gebäude „instandbesetzen“

Hausbesetzer haben mitten in Wien-Ottakring ein ganzes Gebäude in Beschlag genommen. Seit Mittwochfrüh wehen dort zahlreiche Banner an der Fassade mit Aufschriften wie „Instandbesetzen statt kaputtbesitzen“. Einige der linken Aktivisten warfen Flugblätter aus den Fenstern. Die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort, um die Lage zu sondieren, auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Areal. Ob es zu einer Räumung kommt, ist noch ungewiss …