Verschwundene Polizeiwaffen bei Putzkraft gefunden

Pistolen in Schachtel auf Dachboden entdeckt

Bei einer Hausdurchsuchung bei der Familie im Bezirk Linz-Land wurden die Fahnder fündig: Die beiden Pistolen waren in einer Schachtel in einer Ecke des Dachgeschoßes versteckt. Bei der Befragung legte der 17-Jährige ein Geständnis ab. Er habe spontan zugegriffen, als die Türen zu den Räumen, in denen die Waffen gelagert werden, bei den Dienstübergaben gegen 7.30 Uhr jeweils offen waren und er - auch von seiner Großmutter - unbeobachtet war. Er versteckte die Waffen unter der Kleidung und schaffte sie so unbemerkt hinaus, erklärte der Verdächtige.