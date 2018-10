Dienstpistole weg: Polizist wird schwer belastet!

Heimische Polizeiinspektionen sind zwar nicht mit Überwachungskameras ausgestattet, aber mit Sicherheitsschleusen versehen. Sie müssen eigens geöffnet werden, wenn jemand in die Bürobereiche will.

Am 1. Oktober will ein Gruppeninspektor im Bezirk Wels-Land - wie berichtet - einem vermeintlichen Kollegen die Dienstpistole Glock 17 eines auf Urlaub weilenden Beamten übergeben haben, weil dieser sie angeblich für einen dringenden Einsatz benötigte. Dazu hätte der Polizist den „Kollegen“ allerdings in die Dienststelle einlassen müssen. „Doch an dem Tag haben wir niemandem aufgemacht“, sagte ein Postenkollege, der in einem anderen Raum Dienst versah, aus.