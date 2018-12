„Artifact“: Valves Kartenspiel stürmt Steam-Charts

Auf Steam hat es „Artifact“ wenige Tage nach der Veröffentlichung auf den ersten Platz der Verkaufs-Charts geschafft. Die Reaktionen der Spieler auf das Kartenspiel im „Dota 2“-Universum sind allerdings durchmischt. Während viele das 18-Euro-Kartenspiel, das Valve in Zusammenarbeit mit Richard Garfield („Magic: The Gathering“) entwickelt hat, auf der Gameplay-Ebene loben, bemängeln auch viele, dass man einen In-Game-Shop eingebaut hat. Manch ein Spieler schimpft gar über eine „Pay to win“-Mechanik.