Die besten Smartphones zum Weihnachtsfest

Samsung Note 9: Das Smartphone mit dem praktischen Eingabestift hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut. Sein 6,4 Zoll großes OLED-Display zählt zu den besten am Markt, die lichtstarke Doppelkamera mit optischem Zoom macht gute Fotos, die Samsung-CPU arbeitet flott. Als einer von wenigen Herstellern hält Samsung am Kopfhörer-Klinkenanschluss fest, man kann hier also ohne Adapter Musik hören.