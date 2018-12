Papst nennt Homosexualität eine „Modeerscheinung“

Mit einem kirchlichen Amt sei gelebte Homosexualität nicht vereinbar, stellte der Papst in einem am Samstag in Rom veröffentlichten Interviewbuch klar. Über homosexuelle Kleriker sagte er: „Es ist besser, wenn sie das Priesteramt niederlegen, als wenn sie ein Doppelleben führen.“ Homosexualität sei eine „sehr ernste Angelegenheit“, über die bereits mit Anwärtern für das Priesteramt gesprochen werden müsse.