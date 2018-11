Mysteriös! Vonn kündigt „spezielle Erklärung“ an

Ob Vonn schon nächste Woche im Super-G von St. Moritz oder erst bei den Speedrennen übernächste Woche in Val d‘Isere (Abfahrt und Super-G am 15. und 16. Dezember) wieder an Weltcup-Rennen teilnehmen kann, sollte also spätestens kommenden Samstag (Ortszeit) klar sein. Die 34-jährige Vonn, die aktuell mit dem NHL-Profi P.K. Subban liiert ist, hat sich in ihrer langen Karriere zahlreiche schwere Verletzungen zugezogen. Vor einer Woche hatte der Kanadier Erik Guay in Lake Louise spontan seinen Rücktritt verkündet, obwohl er ursprünglich noch eine komplette Saison fahren hätte wollen.