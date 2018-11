Ex-Grüne: „Österreich verrohter als Deutschland“

Maurer: Spitze gegen FPÖ

Auch gäbe es ihr zufolge große charakterliche Unterschiede zwischen Politikern in Deutschland und Österreich. „In Österreich sagen Politiker Dinge, für die man in Deutschland schon dreimal zurückgetreten wäre. In Österreich bleibt das meistens aus. So etwas wirkt sich natürlich auch auf die Gesellschaft eines Landes aus. Es geht nicht nur um Sprachverrohung, sondern auch um rhetorische Fähigkeiten“, so Maurer. Es sei bezeichnend, dass AfD-Politiker geradere Sätze herausbringen würden als das Spitzenpersonal der FPÖ.