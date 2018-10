Meinl-Reisinger: „Sie schotten Österreich ab!“

Dass die Regierung eine Fortsetzung der Grenzkontrollen plant, erbost die NEOS so sehr, dass sie am Freitag zu einer Sondersitzung des Nationalrats laden haben lassen. Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger meinte davor in Richtung ÖVP und FPÖ: „Sie bauen eine Mauer um Österreich und schotten uns ab!“ Die Sitzung entwickelte sich zu einer Debatte darüber, wer mit seiner Politik die EU zerstöre.