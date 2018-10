Ex-Grüne Maurer wegen übler Nachrede verurteilt

4000 Euro an Lokalbetreiber

Apostol zeigte sich jedoch auch davon überzeugt, dass der Kläger gelogen habe: „Entweder will er seine eigene Tat verdecken, oder er weiß, wer es war.“ „Dass das, was Ihnen angetan wurde, nicht strafbar ist, steht auf einem anderen Blatt“, so der Richter. 4000 Euro muss die ehemalige grüne Abgeordnete nun an den Lokalbetreiber zahlen, zudem auch die Kosten des Verfahrens übernehmen. Die Strafe sei milde, meinte Apostol weiter. An den Staat muss Maurer überdies 3000 Euro an Geldstrafe zahlen. Ihre Anwältin kündigte umgehend Berufung an. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.