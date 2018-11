„Will mir die nicht in Horizontaler vorstellen“

Zwei Tage vor dem SPÖ-Bundesparteitag sorgt ein hochrangiger roter Politiker mit einer sexistischen Wortspende für Wirbel. „Jetzt will ich mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen“, sagte Georg Dornauer, designierter Chef der Tiroler SPÖ, in der jüngsten Landtagssitzung. Sein Sager bezog sich auf Gabriele Fischer, Soziallandesrätin der Grünen, die krankheitsbedingt an der Sitzung nicht teilnehmen konnte. Wie ein Original-Videoausschnitt (siehe oben) aus der Sitzung zeigt, genieren sich selbst Dornauers Parteikollegen für dessen verbale Entgleisung.