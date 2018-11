Geheimes Dokument mit Ninja-Eid in Japan entdeckt

Kämpfer nahmen Geheimhaltung sehr ernst

Das nun enthüllte Dokument zeigt besonders deutlich, wie ernst die sagenumwobenen Kämpfer die Geheimhaltung ihres Wissens nahmen. So erkannte Kinzu in dem Eid an, die Strafe „aller kleinen und großen Götter in mehr als 60 japanischen Provinzen“ auf sich zu ziehen, sollte er sein Versprechen brechen. Bis heute ist nur wenig über die Ninja-Traditionen bekannt, die meist nur mündlich weitergegeben wurden.