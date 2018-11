Neuwahlen? Ludwig und die unbequeme Entscheidung

Gewonnen hat mit Hebein nämlich auch der linke Rand der Wiener Grünen. Und das könnte spannend werden, denn von den wenigen Dingen, die über die neue Parteispitze bekannt sind, könnten einige davon böses Blut zwischen Rot und Grün schüren. Das Alkoholverbot am Praterstern, eine der ersten Leuchtturmentscheidungen des als pragmatisch geltenden Bürgermeisters, veranlasste Hebein in ihrer Funktion als Sozialsprecherin zu scharfer Kritik. Und auch beim wichtigen Thema Mindestsicherungs-Reform könnten sich die Meinungen spießen. Hebein gilt als „soziales Gewissen“ der Stadtpartei, wohingegen der Bürgermeister hier „offene Baustellen“ angehen möchte. Hinzu kommt das Evergreen-Streitthema Lobautunnel. An innerkoalitionären Sollbruchstellen mangelt es also nicht.