Birgit Hebein: „Natürlich mache ich linke Politik“

Die frischgebackene Spitzenkandidatin der Wiener Grünen, Birgit Hebein, will zwei Themen in den Mittelpunkt ihrer Politik rücken. „Ich will die ökologische und die soziale Frage verstärkt miteinander verknüpfen“, kündigte die 51-Jährige am Dienstag bei ihrem ersten Medienauftritt nach ihrer Kür an. Wann sie die Regierungsfunktionen von Maria Vassilakou übernimmt, ist noch offen. Was ihre politische Linie angeht, stellte Hebein klar: „Natürlich mache ich linke Politik - was denn sonst?“ Von vorgezogenen Neuwahlen in Wien will sie nichts wissen.