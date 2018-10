Obdachlosen-Steuer: Sollen IT-Konzerne zahlen?

Die Idee einer Obdachlosen-Steuer für IT-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen US-Dollar in Höhe von 0,5 Prozent steht in San Francisco in einer Stadtratssitzung am 6. November auf der Agenda. Einer, der sich für die Einführung so einer Steuer einsetzt, die jährlich bis zu 300 Millionen US-Dollar in die Stadtkasse spülen könnte, ist Marc Benioff vom Cloud-Anbieter Salesforce, einem der größten IT-Unternehmen der Stadt.