Reiche Konzerne sollen jetzt für Obdachlose zahlen

In San Francisco sind große Unternehmen wie Twitter, Airbnb, Uber und Salesforce ansässig. Die Mieten und Immobilienpreise in der Westküstenstadt sind wie in vielen anderen kalifornischen Metropolen wegen des Technologiebooms in schwindelerregende Höhen geklettert. In San Francisco kosten Einzimmerwohnungen um die 3000 Dollar (rund 2600 Euro) Monatsmiete.