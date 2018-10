Waymo-Wagen dürfen ohne Fahrer auf die Straße

Waymo darf als erster Roboterwagen-Entwickler seine Autos ohne Sicherheitsfahrer auf öffentliche Straßen in Kalifornien schicken. Die Fahrzeuge sollen zunächst rund um die Zentralen von Google und Waymo in Mountain View und Palo Alto unterwegs sein, wie die Firma am Dienstag ankündigte. In diesem Teil des Silicon Valley sind die selbstfahrenden Autos von Waymo bereits seit Jahren unterwegs. Insgesamt haben die Wagen bislang rund 16 Millionen Kilometer auf öffentlichen Straßen zurückgelegt.