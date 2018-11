Airbnb streicht Angebot in israelischen Siedlungen

Airbnb sei in der Vergangenheit im Westjordanland tätig gewesen, „weil wir glauben, dass das Reisen von Mensch zu Mensch von erheblichem Wert ist, und wir möchten dazu beitragen, dass Menschen an so vielen Orten wie möglich auf der ganzen Welt zusammenkommen.“ Seitdem habe man jedoch mit vielen Experten gesprochen und sei zu dem Schluss gekommen, „dass wir unsere Angebote in israelischen Siedlungen in der besetzten Westbank entfernen sollten, die den Kern des Streits zwischen Israelis und Palästinensern bilden.“