Gattin lebendig vergraben: 13 Jahre Haft für Täter

Frau lag zwölf Stunden in Grab

All ihr Flehen, sie gehen zu lassen und an ihre beiden gemeinsamen Kinder zu denken, brachte nichts: Nachdem er ihr mehrmals in die Brust gestochen hatte, legte er seine Ex in eine flache Grube und bedeckte sie mit Erde, Ästen und einem Baumstamm. In den nächsten zwölf Stunden gelang es der Frau schließlich, ihre Fesseln zu lösen und sich selbst auszugraben. Sie lief zu einem Haus in der Nähe und bat um Hilfe.