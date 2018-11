Renault-Chef Ghosn wegen Betrugsverdacht verhaftet

In Japan ein Superstar

Bei Renault, wo Ghosn seit 2005 an der Spitze steht, wird er auch „Le Cost Killer“ genannt, denn in den 90er-Jahren riss der ehemalige Michelin-Manager das Ruder mit herum. In Japan galt er als Superstar. Saikawa erklärte, Ghosn habe zu viel Macht gehabt. „Rückblickend ist die Konzentration von Macht etwas, das wir gründlich überdenken müssen“, sagte der Nissan-Chef.