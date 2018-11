Weihnachtswunschzettel fällt Datenschutz zum Opfer

Dem Bericht nach hatten Kinder in den Vorjahren jährlich 3000 bis 4000 Wunschzettel am Christbaum angebracht. Neben den Wünschen waren darauf auch Kontaktdaten vermerkt, die zwecks Wunscherfüllung an externe Partner weitergeleitet wurden. Nun sei aber unklar, ob oder in welcher Form diese Daten weitergereicht werden dürfen, hieß es.