May zu Brexit-Kurs: „Deal im nationalen Interesse“

Die britische Premierministerin Theresa May hält an ihrem umstrittenen Brexit-Kurs fest. In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz warnte May am Donnerstagabend vor „großer Unsicherheit“, wenn ihr Plan scheitern sollte. „Dieser Deal bringt das, wofür die Menschen gestimmt haben, und er ist im nationalen Interesse“, sagte sie. Zuvor hatten sich mehrere ranghohe Mitarbeiter aus der Regierung verabschiedet.