Brexit: Kabinett stimmt zu, nun Revolte gegen May?

Showdown in der Downing Street: Die britische Premierministerin Theresa May hat am Mittwoch in einer mehrstündigen Kabinettssitzung die Zustimmung ihrer Minister zu dem Brexit-Vertragsentwurf erkämpft. Dies könnte allerdings ein teuer erkaufter und nur kurzfristiger Sieg für sie werden: Nun wird nämlich über einen Misstrauensantrag gegen die Premierministerin am Donnerstag spekuliert. Dieser soll dabei nicht aus den Reihen der Opposition sondern von ihren Bündnispartnern ausgehen.