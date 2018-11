EU: 8,9 Mio. Infektionen in Spitälern pro Jahr

Nach EU-Schätzungen infizieren sich rund 8,9 Millionen Europäer jedes Jahr in Kliniken oder Pflegeheimen mit gefährlichen Keimen. Solche Infektionen während der Therapie blieben ein ernstes Problem, warnte die EU-Präventionsbehörde (ECDC) am Donnerstag in Brüssel. Gemeint sind zum Beispiel Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen im Krankenhaus oder Blaseninfekte in Heimen.