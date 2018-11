Antibiotika-Resistenz: 33.000 Tote/Jahr in Europa

Verbrauch weltweit um 65% gestiegen

Einer Hochrechnung von US-Forschern zufolge ist der weltweite Antibiotika-Verbrauch in den vergangenen 15 Jahren um nicht weniger als rund 65 Prozent angestiegen. Besonders in wirtschaftlich aufstrebenden Ländern sei die Zunahme „dramatisch“, berichten Wissenschaftler um Eili Klein vom US-Forschungszentrum CDDEP (Center for Disease Dynamics, Economics & Policy).