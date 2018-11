Streik: Amazon-Arbeiter torpedieren Black Friday

Auch in Spanien protestieren Beschäftigte von Amazon gegen ihre Arbeitsbedingungen und für höhere Löhne. Die Gewerkschaft CCOO kündigte nun Streiks an insgesamt acht Tagen am größten Logistikstandort von Amazon in Spanien, in San Fernando de Henares in der Nähe von Madrid, an. 1800 Beschäftigte dort seien aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.