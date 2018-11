Stormys Anwalt wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Gegenüber Frau gewalttätig geworden

Laut der auf Promi-News spezialisierten Website „TMZ“ wird dem 47-Jährigen vorgeworfen, am Dienstagabend in Los Angeles gegen eine Frau gewalttätig geworden zu sein. Am Mittwoch sei es dann zu einer erneuten Konfrontation gekommen, woraufhin Avenatti festgenommen worden sei.