Stormy Daniels: „Sex mit Trump dauerte 2 Minuten“

Die Pornodarstellerin, die bügerlich Stefanie Clifford heißt, hatte Trump 2006 beim dessen Promi-Golfturnier in einem Hotel in Lake Tahoe getroffen. Später lud er sie auf seine Suite ein. Nachdem sie sich kurz im Badezimmer frisch gemacht hatte und wieder heraustrat, „saß Trump nur in Unterhose und T-Shirt auf dem Bett“.