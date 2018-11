Diese Scooter rocken und rollen 2019 auf uns zu

Schaut man in die nahe Zukunft, muss man zuerst auf die Marke Vespa zu sprechen kommen: Es passiert nur selten, dass man in Pontedera/Toskana, wo seit über 70 Jahren das Vespa-Werk steht, grundlegend Neues zur Welt bringt. So wie die Vespa Elettrica. 6.590 Euro kostet die Elektroversion des Klassikers, ist nach der Norm L1e entsprechend 50-ccm-Rollern homologiert und damit ein „leichtes zweirädriges Kraftfahrzeug“, das mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit den neuen Führerschein AM erfordert. Besitzer einer B-Lizenz, also einem Pkw-Führerschein, dürfen solche Zweiräder ebenfalls fahren.