Die kuriosesten Gründe für Flugverspätungen

Abgase mal anders

Einer der wohl kuriosesten Gründe für Flugverspätungen sind üble Gerüche an Bord. So musste ein Flug von Dubai nach Amsterdam in Wien notlanden, nachdem die unkontrollierten Blähungen eines Passagiers einen heftigen Streit unter den Fluggästen ausgelöst hatten. Die Polizei musste sowohl den beschuldigten Passagier, als auch einige der aufgebrachten Mitreisenden aus dem Flieger schaffen. Auch ein Transavia-Flug zwischen Gran Canaria und Amsterdam musste im vergangenen Jahr aufgrund eines übel riechenden Passagiers in Faro notlanden. Die anderen Passagiere klagten über Übelkeit und Erbrechen. Das konnte die Crew nicht verantworten.



David gegen Goliath - Vogel gegen Flieger

Ein kleiner Vogel sollte einem riesigen Flugzeug eigentlich nichts anhaben - könnte man denken. Mitte des Jahres wurde mal wieder deutlich, wie viel Schaden ein kleiner Vogel anrichten kann. Bei einem Flug der spanischen Airline Vueling kam es nach dem Zusammenprall mit einem Vogel zu Schäden am Triebwerk. Beim Aufprall befand sich das Flugzeug glücklicherweise noch am Boden, sodass es keine Verletzten gab. Der Start der Maschine musste jedoch abgesagt werden.