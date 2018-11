BVT-Reform: 100 Mann zusätzlich und neue Einheit

Wie aus einem internen Papier hervorgeht, ist - entgegen den ursprünglichen Ankündigungen - geplant, dass Staatsschutz-Ermittlungen nicht mehr an das Bundeskriminalamt abgetreten, sondern in einer eigenen Einheit in das BVT eingegliedert werden sollen. Damit könnte auch eine Reihe von Spitzenposten neu ausgeschrieben werden, mutmaßen Beobachter.