Geheimdienst warnte Politik vor brisanten Aktionen

Geheimdienstchef Peter Gridling meinte als Zeuge im U-Ausschuss: „Es gibt keinen BVT-Skandal.“ Ein E-Mail aus seinem Nachrichtendienst lässt an dieser Aussage aber Zweifel aufkommen - so schreibt Gridlings Stellvertreter wörtlich ins Innenminister-Büro, dass schon „immer“ alle Politiker an der Ressortspitze zu Beginn (!) brisanter Handlungen des Nachrichtendienstes informiert worden sind ...