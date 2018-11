BVT-Affäre: Verfahren gegen Gridling eingestellt

Mitte März wurde er von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) suspendiert. Bereits Ende Mai wurde die Suspendierung wieder aufgehoben. Gridling kehrte am 23. Mai an seinen Schreibtisch zurück. „Der zuletzt vom Oberlandesgericht Wien bestätigte Anfangsverdacht gegen Gridling hat sich in dem umfassenden Ermittlungsverfahren nicht erhärtet“, teilte Klackl mit.