Kurz und Strache gegen Änderung beim Bleiberecht

Kurz: „Beneide niemanden, der solche Entscheidungen zu treffen hat“

Kurz verwies am Mittwoch nach dem Ministerrat darauf, dass das geltende System 2014 unter einer rot-schwarzen Bundesregierung eingeführt worden sei. Asylverfahren sollten in einer Hand stattfinden, inklusive der Entscheidung über ein allfälliges humanitäres Bleiberecht. Damit seien effiziente und schnelle Verfahren sichergestellt, und das sei auch sein Ziel, so der Kanzler.