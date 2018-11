Auch Kroatien ist raus - und Italien könnte folgen

„Befürchten Verwässerung zwischen legaler und illegaler Migration“

Die österreichische Regierung ließ am Mittwoch verlautbaren, den Migrationspakt nicht zu unterzeichnen und auch keinen Vertreter nach Marrakesch zu entsenden. Als einen Grund gab die Regierung eine befürchtete Verwässerung zwischen legaler und illegaler Migration an. „Wir sind der Meinung, dass es eine klare Trennung zwischen Arbeitsmigration und Asyl braucht“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).