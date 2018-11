Video zeigt, was „Sojus“-Fehlstart verursachte

Nächster „Sojus“-Start schon am 3. Dezember

Laut Roskosmos-Exekutivdirektor Sergej Krikaljow ist der nächste „Sojus“-Start zur ISS für den 3. Dezember geplant. Nach NASA-Angaben war der nächste Flug ursprünglich für den 20. Dezember vorgesehen. Zuvor soll aber am 16. November ein unbemannter „Sojus“-Frachter mit Nachschub in Richtung Außenposten der Menschheit im Weltall abheben.