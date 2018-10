Drama im All: ISS-Raumfahrer hatten Tod vor Augen!

Drama an Bord einer Sojus-Rakete auf dem Weg zur ISS: Nach einer Fehlfunktion in der zweiten Raketenstufe (im Video ab 0:26 Minuten zu sehen) hatte die Crew den Tod vor Augen! Der Russe und der US-Amerikaner in der Kapsel mussten notlanden und wurden dabei enormen Belastungen ausgesetzt. Laut NASA wurden die Männer bereits aus der Sojus-Kapsel befreit und sind wohlauf. Das Rettungssystem habe funktioniert. „Sie leben, Gott sei Dank“, sagte ein Kremlsprecher.