Staatsdruckerei bringt Schlüsselkarte für Bitcoins

Physische Karte als Bitcoin-Wallet

Für diese Form der Speicherung hat die Youniqx Identities AG in Kooperation mit der Firma Coinfinity, die 2014 Österreichs ersten Bitcoin-Automaten in Betrieb genommen hat, eine physische Karte mit speziellen Sicherheitsmerkmalen entwickelt. Auf der sogenannten „Card Wallet“ ist sowohl die Bitcoin-Adresse als auch der private Schlüssel aufgedruckt, der für Bitcoin-Transaktionen benötigt wird. Die Idee hinter der Sicherheitslösung ist, dass der private Schlüssel mit einem Sicherheitssiegel überdeckt ist. Sobald das Siegel aufgebracht ist, lässt sich dieses nicht mehr ohne Nachweis ablösen. „Der Kunde kann sicher sein, dass er während des Aufrubbelns der Erste ist, der den privaten Schlüssel zu Gesicht bekommt“, so Praml. Für die Generierung des privaten Schlüssels ist hingegen Coinfinity zuständig.