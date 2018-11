„Anfangs war noch Egoismus dabei“

Das muss nicht immer so laufen. Doch heuer spiegelt die Schützenliste in der Salzburger Liga auch die Kräfteverhältnisse wieder. Entsprechend lachen die Topschützen der Stadtklubs SAK und Austria Salzburg von der Spitze. In der ersten vorgezogenen Frühjahrsrunde übernahm SAK-Kanonier Jukic per Doppelpack gegen Neumarkt die Führung vor Kollege Kopleder und Omerovic.