Landwirt von Stier attackiert: schwer verletzt

Kurz vor 16.30 Uhr ging der Stier in einem eingezäunten Feld vor einem Hof in Wenns auf den 41-jährigen Bauern los. Der Landwirt konnte zwar den Stier noch kurzfristig am Nasenring festhalten und mittels Handy seine Frau zu Hilfe rufen, er wurde aber immer wieder vom Tier heftig attackiert und zu Boden geworfen.