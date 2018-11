Schweizer Kommission will Nein zu Migrationspakt

Schweiz will Schubhaft für Minderjährige ab 15 Jahren beibehalten

Nur in einem Punkt ist Schweizer Recht nicht mit dem Migrationspakt in Einklang. Dabei geht es um die Schubhaft für Minderjährige ab 15 Jahren. In der Schweiz ist diese möglich - der Migrationspakt empfiehlt, davon abzusehen. Diese Abweichung will der Bundesrat in einer Erklärung festhalten. Da jeder Staat frei entscheiden könne, welche Umsetzungsinstrumente er nutzen möchte, sei dies kein Grund, dem Pakt nicht zuzustimmen, hielt der Bundesrat fest. Gegen den Migrationspakt stellt sich in der Schweiz die rechtskonservative SVP.