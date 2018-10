„Fallout 76“ trifft auf „The Sound of Music“

Publisher Bethesda hat zur Einstimmung auf sein kommendes Multiplayer-Rollenspiel „Fallout 76“, das am 14. November für PC, PS4 und Xbox One erscheint, einen neuen, sehr skurrilen Live-Action-Trailer veröffentlicht. Für die erste Szene dürften sich die Macher Inspiration bei „The Sound of Music“ geholt haben.