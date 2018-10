KAC verhindert den Start-Rekord der Capitals

Graz mit 5. Sieg in Serie

Die Graz 99ers feierten mit einem 4:3 gegen HC Innsbruck den fünften Erfolg in Serie und sind in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Die Steirer gerieten in Rückstand (11.), drehten dank Peter Weihager (15.), Daniel Oberkofler (33.) und Colton Yellow Horn im Powerplay (40./PP2) die Partie. Der zum Verteidiger umfunktionierte Oliver Setzinger, bester Tor-Vorbereiter der Liga, war an der Entstehung von allen drei Treffern beteiligt und hält nach 13 Spielen bei 17 Assists. Die „Haie“ schafften zwar durch Nik Ross (48./PP) und Philipp Lindner (51.) noch den Gleichstand, doch Ty Loney fixierten in der 54. Minute den Sieg.