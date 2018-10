Anschlagsversuch auf US-Milliardär George Soros

US-Milliardär George Soros ist wohl knapp einem Anschlag entkommen. Der ungarischstämmige Börsenspekulant, Großspender der Demokraten und Unterstützer zahlreicher Menschenrechts- und Demokratieprojekte weltweit erhielt laut Medienberichten ein mit einem Sprengsatz versehenes Päckchen, das von einem Assistenten in der New Yorker Residenz des Geschäftsmannes rechtzeitig entdeckt und abgefangen wurde. Die alarmierte Polizei führte eine kontrollierte Sprengung in einem Waldstück in der Nähe durch. Verletzt wurden niemand.