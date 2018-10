Orban-Partei: „Soros ist ein schwerer Psychopath“

Stiftung und Universität zogen sich zurück

Die von Soros gegründete Central Europoean University (CEU) mit Sitz in New York und Lehrbetrieb in Budapest wird am Areal des Wiener Otto-Wagner-Spitals einen neuen Standort bekommen. Die Stiftung des US-Milliardärs zog sich bereits aus Ungarn zurück. Ihr Büro und seine Mitarbeiter übersiedelten nach Berlin.