Opfer (34) gegen Wand geschleudert und ausgeraubt

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Montag in einer Wohnung im Wiener Bezirk Alsergrund abgespielt: Ein Räuber verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, attackierte die durch die Geräusche alarmierte 34 Jahre alte Mieterin, packte sie an den Haaren und schleuderte sie gegen eine Wand. Die Frau verlor daraufhin das Bewusstsein. Der Täter ergriff wenig später mit Beute die Flucht.