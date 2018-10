Winamp: Kult-Player soll 2019 sein Comeback feiern

Die neue Version soll sich aber nicht nur auf das Abspielen von MP3s verstehen, sondern auch auf Musik „in der Cloud, in Podcasts, in Radiosendern oder in einer Playlist, die Sie vielleicht erstellt haben“, so Saboundjian. „Die Leute wollen eine einzige Erfahrung. Ich denke, Winamp ist der perfekte Player, um das jedem zu bieten. Und wir wollen, dass die Leute ihn auf jedem Gerät haben. “ Demnach soll es den Player auch als App für iOS und Android geben.