Verschollen bei Wasserfällen

Sonntagnachmittag sollte der 38-Jährige zum Essen bei seiner Schwester in Amstetten sein. Als er aber nicht auftauchte, schlug die Frau Alarm. Ihr Bruder war vergangenen Freitag zu einem Kurzurlaub nach Kärten aufgebrochen. Am Samstag hatte er eine Bergtour geplant, dann verlor sich seine Spur laut Handypeilung im Bezirk Spittal. Gestern am Vormittag wurde der Wagen des Mannes entdeckt. „Somit kann zumindest ein Verkehrsunfall ausgeschlossen werden“, so Ermittler. Gesucht wird jetzt auf der Rieggen-Alm nach dem Vermissten - dort locken spektakuläre, aber gefährliche Wasserfälle Naturliebhaber an.