Ein Baby für Harry und Meghan!

Australien im Royal-Baby-Taumel

Das offizielle Programm startet am Dienstag, und es wird nun vermutlich nur ein Thema geben: Sieht man schon was? Der Herzog und die Herzogin von Sussex wurden in Sydney von Generalgouverneur Peter Cosgrove und dessen Frau Lynne begrüßt, in deren Residenz sie sich nach dem 22-stüdnigen Flug mit Zwischenstopp in Singapur erholen konnten.