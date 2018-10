Zwei Dealer in Wohnung gefoltert - Zeuge gesucht

Gegen die beiden Dealer und einen Komplizen war von Beamten des Landeskriminalamtes Wien schon längere Zeit ermittelt worden. Als sie die Serben zufällig am 4. Oktober in der Koppstraße in Wien-Ottakring fassen konnten, schilderten die 21 und 30 Jahre alten Festgenommenen den Beamten den brutalen Überfall in der Nacht davor in der Wohnung in der Veitingergasse.